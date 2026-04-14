‘Le donne nei conflitti’: convegno al Consiglio regionale Campania

Appuntamento il 15 aprile nella Sala Caduti di Nassiriya
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.
Le donne nei conflitti – Raccontare la guerra, costruire la pace’.
È il tema del convegno, promosso dalla Consulta regionale per la Condizione della Donna, presieduta da Ilaria Perrelli, che si terrà domani, 15 aprile, alle ore 10:00, nella Sala Caduti di Nassiriya della Sede del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, piano 21, e che vedrà la partecipazione del Presidente dell’assemblea legislativa campana, Massimiliano Manfredi.
La Presidente Perrelli ha detto:
Non si può più essere spettatrici, bisogna moltiplicare iniziative, piccole e grandi, a ogni livello per fermare la guerra, il riarmo, educare alla pace e lavorare a una nuova umanità e a un cambio di civiltà.
Di questo e altro parleremo in un incontro con le inviate di guerra, con le donne che si battono per i diritti umani nei loro Paesi, con chi in queste settimane si è mobilitato nelle piazze contro tutte le guerre e per costruire la pace.
Sono previsti, tra gli altri, gli interventi di Shervin Haravi, avvocata ed attivista italo iraniana per i diritti umani, di Raffaella Pergamo, dell’Associazione Ecosistema Donne, di Alba Kepi, dell’AMMPE nazionale, di Daniela Dioguardi, del Coordinamento nazionale UDI, di Francesca della Valle, dell’Associazione Terra di Lei, di Maria Cuffaro, giornalista Rai e conduttrice di TR3 Mondo.
Concluderà i lavori il Presidente Massimiliano Manfredi.