‘Le donne nei conflitti’: convegno al Consiglio regionale Campania

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Campania.

Le donne nei conflitti – Raccontare la guerra, costruire la pace’.

È il tema del convegno, promosso dalla Consulta regionale per la Condizione della Donna, presieduta da Ilaria Perrelli, che si terrà domani, 15 aprile, alle ore 10:00, nella Sala Caduti di Nassiriya della Sede del Consiglio regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli isola F13, piano 21, e che vedrà la partecipazione del Presidente dell’assemblea legislativa campana, Massimiliano Manfredi.

La Presidente Perrelli ha detto:

Non si può più essere spettatrici, bisogna moltiplicare iniziative, piccole e grandi, a ogni livello per fermare la guerra, il riarmo, educare alla pace e lavorare a una nuova umanità e a un cambio di civiltà.

Di questo e altro parleremo in un incontro con le inviate di guerra, con le donne che si battono per i diritti umani nei loro Paesi, con chi in queste settimane si è mobilitato nelle piazze contro tutte le guerre e per costruire la pace.