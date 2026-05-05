‘Le dimore dell’anima’ a Palazzo Fazio

Riceviamo e pubblichiamo.

Da venerdì 8 a domenica 10 maggio, presso la Sala Teatro ‘A. Vinciguerra’ di Palazzo Fazio, via Seminario 10, a Capua (CE), la produzione ‘Il Colibrì’ di Sant’Arpino (CE) presenta in anteprima assoluta, lo spettacolo ‘Le dimore dell’anima’ ideazione e regia Antonio Iavazzo.

Interpreti: Aulicino Stefania, Cardone Daniele, Di Fraia Mario, Di Raffaele Raffaele, Iovine Licia, Marino Gennaro, Renna Annamaria, Russo Chiara, Vagliviello Eliodoro e Villano Antonio.

Special guest Giada Tibaldi, danzatrice, assistenza alla regia Elena Patrizia Scialla, Angelica De Maio e Simona Caruso, audio e luci Alessandro Benedetti, organizzazione generale Gianni Arciprete, ufficio stampa Elpidio Iorio.

Note di regia

Un omaggio devoto e grato ad alcuni dei miei riferimenti e miti artistici nei vari campi della creatività. Tra essi, il ‘Dracula’ di F. F. Coppola, ‘Il cielo sopra Berlino’ di Wenders, Chaplin, Keaton e il cinema muto.

Don Chisciotte, la Commedia dell’Arte, Artaud, Barba, Carmelo Bene, Beckett, il mondo onirico, poetico e trasfigurato delle installazioni di Bill Viola.

E poi Kavafis, Eluard, Pessoa, Borges, Gibran, Desnos, Schiller, e tanti altri miei amati poeti, Lao Tzu e i miei aneliti taoisti. Ed ancora la musica classica, Ivano Fossati, Karaindrou, Kate Bush, il blues. E il mio adorante amore per la Danza e per Pina Bausch.

Una immersione, extra ordinaria, multisensoriale, tra visioni, suoni, che narrano di sensi smarriti e che anelano al sogno, all’armonia.

Un viaggio tra generi e stili attraverso linguaggi multipli (cinema, teatro, danza, poesia, letteratura, arti figurative, ecc.) che esortano all’epoché, ad una sospensione di giudizio che lasci spazio allo stupore.

Un invito a rendersi vulnerabili alla poesia e a tutto ciò che, nella nostra caducità, può rendere il nostro transito, immortale. Se non noi, l’attimo.

Fosse anche solo per una lacrima, un riverbero di nostalgia, un sorriso compiaciuto, una risonanza emozionale, uno squarcio al cuore. I magnifici spazi e le location di Palazzo Fazio accoglieranno i nostri sguardi.

Antonio Iavazzo