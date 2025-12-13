‘Le cinque stagioni’ a Scotto Jonno

Il 16 dicembre Matteo Fioretti presenta a Napoli la sua opera prima

Matteo Fioretti, compositore, produttore, musicista, autore e didatta italiano presenta la sua opera prima, il saggio ‘Le cinque stagioni – Forme molteplici di un jazz in movimento’, Kairos Edizioni, nella rassegna ‘Cultura Diffusa’, presso Scotto Jonno, Galleria Principe di Napoli, martedì 16 dicembre 2025 a partire dalle ore 18:00.

La prefazione del libro è stata curata dal luminare mondiale del jazz Giancarlo Schiaffini, trombonista, tubista, compositore, laureato in Fisica, autodidatta in musica, ha partecipato alle prime esperienze di free jazz in Italia, anni 60, fondendo successivamente tale esperienza con l’attività di compositore e interprete della musica d’avanguardia; altro prefatore Enzo Nini, sassofonista, flautista, compositore, arrangiatore ed insegnante.

Ad argomentare, oltre all’autore ed a Enzo Nini, saranno presenti:

Girolamo De Simone, direttore responsabile della rivista musicale Konsequenz, musicista e critico musicale considerato uno degli esponenti di rilievo delle nuove avanguardie nazionali;

Marco Sannini, diplomato in Tromba, svolge una intensa attività come solista, compositore e arrangiatore nei campi del Jazz e della musica colta europea, Capo Dipartimento di Composizione Jazz presso il Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli;

Domenico Condurro, sociologo e presidente della Campania dell’ANS – Associazione Nazionale Sociologi.

È previsto un momento musicale a cura dell’autore e di Enzo Nini, che si articola tra suoni che diventano immagini e gesti che diventano suoni grazie all’intervento delle danzatrici in improvvisazione Sara Cuzzolino e Giulia Compagnone, dell’Astra Dance Academy di Valeria Papale.

Le eventuali letture all’impronta saranno a cura di Maria Gabriella Tiné.

L’organizzazione e la conduzione sono a cura della giornalista Laura Bufano.