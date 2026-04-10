Le «Blue school» di Napoli educano al rispetto del mare

Il servizio della web TV del Comune di Napoli
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.
Questa mattina nell’auditorium della Porta del Parco di Bagnoli i ragazzi delle scuole della rete napoletana «Blue school» hanno condiviso alcuni dei lavori realizzati durante l’anno sul tema del mare, alla presenza dell’Assessore all’istruzione e alle famiglie Maura Striano.
La rete «Blue school» nasce da un progetto della Commissione Europea promosso dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell’UNESCO per sviluppare nei ragazzi la conoscenza delle risorse marine in un’ottica interdisciplinare.