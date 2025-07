‘Le Baccanti’ al Festival Internazionale di Teatro Antico di Cipro

In scena dal 9 e il 12 luglio per la regia di Daniele Salvo

Riceviamo e pubblichiamo.

Dal 9 e il 12 luglio 2025 ‘Le Baccanti’ di Euripide, con la regia di Daniele Salvo, approda al Festival Internazionale di Teatro Antico di Cipro, una tra le rassegne più autorevoli e consolidate dedicate alla drammaturgia classica nel bacino del Mediterraneo.

Il Festival, che ogni anno riunisce artisti e compagnie provenienti da diversi Paesi per portare in scena i grandi testi della classicità nei suggestivi teatri antichi ciprioti, accoglie quest’anno il lavoro di Salvo, già regista di riferimento per il repertorio tragico nei principali festival archeologici italiani e internazionali.

La partecipazione al Festival Internazionale di Teatro Antico di Cipro assume un significato particolare, in quanto inserisce la scena italiana in un contesto di dialogo culturale attivo e diretto tra le sponde del Mediterraneo, confermando il valore artistico della ricerca teatrale condotta sul testo antico e la sua capacità di farsi linguaggio contemporaneo.

‘Le Baccanti’, prodotto dall’Amenanos Festival e dall’A.C. Dide di Michele Di Dio, è uno spettacolo che approfondisce la dimensione rituale e simbolica del teatro di Euripide, ponendo al centro della scena il coro delle Baccanti come presenza misterica e motore drammatico.

La messinscena evita ogni spettacolarismo decorativo per privilegiare un lavoro sulla voce, sulla fisicità e sulla tensione emotiva, sviluppato in collaborazione con il Maestro Marco Podda attraverso un’indagine sulla vocalità che attraversa tradizioni arcaiche, tecniche etniche e pratiche di trance.

Il cast, composto da interpreti di grande esperienza, vede Daniele Salvo nel ruolo di Dioniso, accanto a Michele Lisi, Penteo, Melania Giglio, Agave, Alfonso Veneroso, Cadmo, Simone Ciampi, Tiresia, I messaggero, Guardia, e Silvia Pietta, II messaggero.

Completano il coro Elena Aimone, Cinzia Cordella, Maria Chiara Centorami, Marcella Favilla, Carlotta Mangione, Odette Piscitelli, Elisa Zucchetti. Le scene sono firmate da Fabiana Di Marco, i costumi da Daniele Gelsi.

Il Festival Internazionale di Teatro Antico di Cipro rappresenta per questa produzione un luogo ideale, in cui il patrimonio materiale dei teatri antichi incontra una riflessione artistica sul mito e sul potere dei riti collettivi, ponendo la tragedia greca come veicolo di interrogazione sul presente.

Con questa presenza, Daniele Salvo conferma la continuità di un percorso artistico che negli anni lo ha visto protagonista nei più importanti contesti internazionali dedicati al teatro classico e riafferma la vitalità della scena italiana nella rete dei festival del Mediterraneo.

‘Le Baccanti’ di Euripide

Regia: Daniele Salvo

Produzione: Amenanos Festival / A.C. Dide di Michele Di Dio

Cast

Dioniso: Daniele Salvo

Penteo: Michele Lisi

Agave: Melania Giglio

Cadmo: Alfonso Veneroso

Tiresia / I messaggero / Guardia: Simone Ciampi

II messaggero: Silvia Pietta

Coro: Elena Aimone, Cinzia Cordella, Maria Chiara Centorami, Marcella Favilla, Carlotta Mangione, Silvia Pietta, Odette Piscitelli, Elisa Zucchetti

Scene Fabiana Di Marco

Costumi Daniele Gelsi

Date 9 e 12 luglio 2025 | Festival Internazionale di Teatro Antico di Cipro