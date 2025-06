Le anime della chitarra 2025, concerti e masterclass nel Piacentino

I concerti in programma dal 5 luglio al 12 novembre 2025

Dal 5 luglio al 12 novembre 2025 torna ‘Le anime della chitarra’, il festival ideato da Vincenzo Torricella e Piera Dadomo, realizzato in collaborazione con i comuni di Castell’Arquato, Lugagnano, Alseno, Fiorenzuola, Piacenza e il sostegno della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Il festival propone al pubblico masterclasses e concerti di musicisti di fama anche internazionale, esperti di repertori di epoche diverse da quella rinascimentale a quella moderna e contemporanea.

Vincenzo Torricella spiega:

Grandi interpreti del mondo delle sei corde si incontrano con bambini dei primi corsi di scuole comunali o delle medie; docenti di fama internazionale con giovani studenti; concertisti all’inizio della carriera e semplici e sinceri appassionati: questo è l’intento con cui realizziamo il Festival ‘Le anime della chitarra’ una sorta di ‘open space’ musicale che, grazie alla comune passione suscitata per la chitarra, riesce ad andare oltre le differenze di livello e di notorietà per creare un ambiente di condivisione sincera e umana.

Piera Dadomo dice:

Castell’Arquato e i dintorni in provincia di Piacenza offrono spazi e luoghi affascinanti che si sposano meravigliosamente con il suono magico della chitarra da questa consapevolezza è nato il nostro desiderio di creare una rassegna di concerti e dei corsi estivi di perfezionamento. Crediamo profondamente nel valore della Bellezza e nel fatto che valga la pena ricercarla ed investire energie in questa direzione malgrado tutte le difficoltà della situazione storica che stiamo vivendo. Desideriamo offrire dei momenti di crescita e condivisione in cui la competizione sia sostituita da un confronto positivo e stimolante in modo da consentire al Docente e ai ragazzi di valorizzare le varie visioni e le diverse personalità aprendo e aprendosi a stimoli nuovi.

Calendario concerti

Sabato 5 luglio ore 21:00 – Abbazia di Chiaravalle della Colomba –

Daniele Molinari e Carlo Hideo Miyagawa, chitarre

Entrée con gli alunni di strumento della Scuola Zani di Fidenza

Musiche di Vivaldi, Giuliani, Bach, Mendelssohn

Ingresso a offerta

Giovedì 17 luglio ore 21:00 – Castell’Arquato – Palazzo Vassalli Remondini

Duo Enrica e Laura Savigni, chitarra e fortepiano

Musiche di Mauro Giuliani, Joseph Kaspar Mertz, Clara Schumann, Johann Nepomuk Hummel

Entrée Luca Dondo, chitarra

Ingresso euro 10

Venerdì 18 luglio ore 21:00 – Castell’Arquato – Palazzo vassalli Remondini

Samrat Majmder, vincitore del concorso Bach di Darmstadt, chitarra

Entrée, Matteo Vezzoli

Musiche di Narvaez, Bach, Regondi, Mangorè

Ingresso euro 5

Continua la collaborazione con il prestigioso Bach di Darmstadt, dedicato alla valorizzazione dei migliori giovani talenti del panorama internazionale chitarristico.

Sabato 6 settembre ore 18:00 – Chiesa di Veleia Romana – Comune di Lugagnano – In collaborazione con il Rotary Fiorenzuola

‘Arie e danze attraverso i secoli’ musiche di Garcia Lorca, Faurè, Massenet, Machado, Piazzolla, Rossini, Verdi

Ilaria Freppoli, soprano, Francesca Bertolani, flauto, Vincenzo Torricella, chitarra, Enrico Cocco, violoncello

Ingresso euro 10

Un viaggio musicale tra Europa e Sudamerica che racconta come la musica riesce ad esprimere con profondità le caratteristiche di culture diverse.

Sabato 11 ottobre, ore 17:00 – Biblioteca Passerini Landi di Piacenza: Reading musicale ‘ARCANI, il destino e la fortuna’ con Barbara Mino, voce recitante Piera Dadomo, chitarra

Ingresso libero

Domenica 19 ottobre ore 11:00 – Conservatorio Nicolini di Piacenza ‘Concerti aperitivo della domenica’ Salone dei concerti

Ferdinand Rebay – Le composizioni per Chitarra e Archi, con studenti della classe di chitarra del Conservatorio Nicolini e i chitarristi Piera Dadomo, Vincenzo Torricella, Enrico Maria Barbareschi e Leopoldo Saracino, e Ornella Altavilla, pianoforte. In collaborazione con ‘Autunno Chitarristico’

Ingresso libero

Mercoledì 12 novembre ore 21:00 – Fiorenzuola d’Arda – Teatro Verdi – ‘Poetico rivoluzionario’ Parole inedite danza, musica – in collaborazione con il movimento ‘Darsi pace’ con testo su tematiche giovanili, matinée per studenti del Polo Mattei, serata aperta al pubblico, Davide Sabatino e Alessandra Pomata, danzatori, Davide Sabatino, voce recitante, Vincenzo Torricella, chitarra, Francesca Bertolani, Flauto, Giovanni Baffi, percussioni, Enrico Cocco, violoncello. In collaborazione con la Scuola comunale di musica ‘M. Mangia’.

Ingresso turno serale euro 10

Tutte le info su:

www.leanimedellachitarra.it

Programma