Lazio, trasporto marittimo Anzio – Ponza per i primi 2 weekend ottobre

Ghera: ‘Accolta la richiesta per garantire il TPL agli isolani’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Assessorato ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio, accogliendo le richieste del Comune di Ponza, ha autorizzato il proseguimento del servizio di collegamento marittimo fra Anzio e Ponza nei giorni del 3, 4, 5, 10, 11 e 12 ottobre 2025.

La decisione è stata presa con l’obiettivo di garantire la continuità territoriale e perseguire il miglioramento del servizio di trasporto pubblico locale nonché mantenere la necessaria attenzione alle esigenze e la libertà di movimento della popolazione isolana.

L’Assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, dichiara: