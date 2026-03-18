Lazio, Tavolo per sviluppo nuove procedure dearsenificazione da acqua

Rinaldi: ‘Lo sviluppo del progetto ci permetterà di intervenire in molti territori’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, all’interno delle attività istituzionali della Regione Lazio volte anche alla tutela della salute pubblica, ha organizzato oggi un tavolo tecnico di confronto per promuovere nuove tecnologie volte alla potabilizzazione delle acque a uso umano, rimuovendo i residui di arsenico dove presenti.

L’incontro è stato possibile grazie allo studio del Consiglio nazionale delle Ricerche, CNR, e l’Università della Calabria, che stanno portando avanti uno studio innovativo ed ecologico di presentazione di nuove tecnologie di filtrazione.

Il tavolo, promosso dall’Assessore Manuela Rinaldi e dalla Regione Lazio, rappresenta il primo passo di un percorso che coinvolge diversi stakeholder, presenti al confronto nella sala Aniene della Giunta regionale, tra cui ACEA Infrastructure, Unindustria Lazio e il Consorzio Industriale del Lazio.

L’Assessore della Regione Lazio, Manuela Rinaldi, ha dichiarato: