Lazio, Schiboni sulla Giornata Mondiale dell’Educazione

Equità, inclusione ed eccellenza, sono questi i tre parametri su cui, come Regione Lazio, stiamo impostando ogni iniziativa mirata all’educazione, alla formazione e alla scuola.

Molti progetti sono già stati messi in campo, come quelli su cyberbullismo, per insegnare ai ragazzi a gestire i rischi insiti nel web; quello mirato al sostegno delle persone vittime di discriminazione e che si trovano in condizioni di vulnerabilità in ragione del contesto sociale e familiare di riferimento e il bando destinato a promuovere un servizio di supporto specialistico per l’integrazione scolastica delle allieve e degli allievi con disabilità o in situazioni di svantaggio.