Lazio, Rocca: ‘Mai più indebitamento per finanziare investimenti’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo ha detto il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca in un’intervista sul quotidiano Libero.

Ha aggiunto Rocca:

Quando parliamo di bilancio sembra che si parli solo di cifre. E a volte dietro le leggi finanziarie si fa pure tanta retorica. In realtà queste sono leggi che allocano risorse per i servizi, per le imprese, per lo sviluppo economico, per l’agricoltura, per i più fragili. Dietro ogni numero c’è la storia di qualcuno.

Abbiamo ereditato responsabilità enormi sotto forma di passivo dovuto a un ricorso massiccio al debito e, di certo, dallo sforamento della spesa sanitaria negli ultimi trent’anni, con politiche che non hanno guardato al risanamento.

Ora, se noi non avessimo il rinnovo – da parte della Finanziaria in discussione – del blocco delle rate di mutuo per altri due anni, avremmo dovuto pagare 400 milioni di rate che avrebbero bloccato ogni possibilità di intervenire sui servizi che la Regione eroga come, ad esempio, quelli dal trasporto pubblico ai contributi per i servizi sociali, dagli interventi di manutenzione sulle strade all’agricoltura: sarebbe stata una carneficina.