Lazio, ripristino fermata treno regionale umbro per Orte

Ghera: ‘Una risposta concreta alla domanda di trasporto dei pendolari diretti ad Orte’

A partire da lunedì 22 settembre il treno regionale umbro 4514, che parte dalla stazione Termini alle ore 17:00, riprenderà a fermarsi ad Orte.

È questo il risultato di una positiva collaborazione fra l’Assessorato ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio e l’omologo Assessorato umbro, che ha risposto positivamente alle necessità emerse in queste settimane.

La richiesta della Regione Lazio di riattivare la fermata del RV 4514 è stata inoltrata per venire incontro alle istanze dei pendolari.

Il provvedimento consentirà di integrare l’offerta nella fascia oraria delle ore 17 verso Orte, attualmente servita dal solo treno RV 4106 delle 17:20, che risulta particolarmente caricato in quanto unico instradato sulla direttissima.

L’Assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera, ha dichiarato: