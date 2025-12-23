Lazio, Righini: Pubblicate graduatorie ARSIAL su strade rurali

L’Assessore: Circa 13 milioni di euro per viabilità del Lazio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono state pubblicate le graduatorie finali dei due bandi sulla viabilità rurale promossi da ARSIAL, destinati alla manutenzione delle strade vicinali a uso pubblico sul territorio del Lazio.

Un intervento atteso da enti locali e operatori agricoli, che introduce risorse per 12 milioni e 875 mila euro.

I bandi rientrano nel programma previsto dalla Legge Regionale n. 22/2024 e puntano a rafforzare la rete viaria rurale, migliorando l’accessibilità delle aziende agricole, la sicurezza della circolazione e la qualità delle infrastrutture nelle aree extraurbane.

Due le linee di intervento finanziate: la manutenzione straordinaria, rivolta agli enti pubblici, che prevede lavori di ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza delle strade vicinali, e la manutenzione ordinaria, finalizzata a garantire la piena efficienza delle arterie soggette a transito pubblico.

L’Assessore al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla Sovranità alimentare, alla Caccia e alla Pesca, ai Parchi e alle Foreste della Regione Lazio, Giancarlo Righini, dichiara:

È un provvedimento strategico per il mondo agricolo e per i territori rurali del Lazio. Investire sulla viabilità rurale significa sostenere concretamente le imprese agricole, migliorare la sicurezza e rafforzare la coesione territoriale. Un ringraziamento va ad ARSIAL per il lavoro svolto, che ha consentito di arrivare rapidamente alla definizione delle graduatorie e di dare risposte concrete ai territori.

Le graduatorie sono disponibili online e consentiranno ora l’avvio degli interventi finanziati, con l’obiettivo di rendere più efficienti e sicure le strade rurali, infrastrutture essenziali per lo sviluppo economico e sociale delle aree agricole del Lazio.