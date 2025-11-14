Lazio, Righini: Pronti a confronto con Coldiretti su crisi nocciole

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Stiamo seguendo con la massima attenzione la situazione critica che sta colpendo il comparto della produzione di nocciole nel Lazio, un settore strategico per l’economia della nostra regione e, in particolare, per la Tuscia.

Le segnalazioni giunte da Coldiretti destano preoccupazione e meritano una risposta immediata e concreta da parte delle istituzioni.

Raccolgo, quindi, l’appello del Presidente Granieri e confermo la disponibilità a un confronto urgente, che verrà convocato nei prossimi giorni.

Siamo già al lavoro per completare l’iter regionale relativo al riconoscimento della calamità naturale, passo necessario per attivare i canali nazionali e garantire gli strumenti di sostegno più adeguati.

Il nostro impegno è quello di sostenere i produttori in un momento così difficile, lavorando a strumenti straordinari che possano dare risposte immediate e costruire al tempo stesso un percorso di maggiore resilienza del comparto nel lungo periodo.