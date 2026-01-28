Lazio, Righini: Nessuna proroga per caccia al cinghiale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Smentisco categoricamente la notizia, totalmente infondata, relativa a una presunta proroga della caccia al cinghiale nel Lazio fino al 28 febbraio.

Il calendario venatorio regionale, nel rispetto della legge 157/1992, prevede la chiusura della caccia al 31 gennaio 2026, data che resta pienamente confermata.

La diffusione di questa falsa informazione ha generato confusione e allarme, creando anche il rischio che i cacciatori possano esercitare l’attività venatoria nel mese di febbraio, esponendosi così a sanzioni gravi previste dalla normativa vigente.

Discorso diverso per le regioni del Nord interessate dalla PSA, per le quali ci sono specifiche disposizioni nell’ordinanza 7/2025 del Commissario Straordinario legate all’emergenza sanitaria, dalla quale il Lazio è uscito il 22 gennaio dello scorso anno.

Per garantire una corretta informazione ai cittadini, agli ATC, alle associazioni venatorie e ai cacciatori, invito tutti a dare la massima diffusione a questa comunicazione ufficiale.

Informo, inoltre, che la Regione Lazio ha già attivato le procedure legali per la presentazione di una denuncia – querela nei confronti di chi ha diffuso una notizia tendenziosa e priva di fondamento, che rischia di creare danni e disorientamento su un tema regolato con grande attenzione e responsabilità.