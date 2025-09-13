Lazio, Righini: Nessun sostegno a latte congelato o cagliata

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Le affermazioni secondo cui la Regione Lazio, o il Governo nazionale, sosterrebbero in qualche modo l’uso di latte congelato, concentrato o cagliata, sono del tutto infondate e prive di qualsiasi riscontro reale.

Chi sostiene il contrario, mente sapendo di mentire.

Sia il Governo nazionale, per espressa volontà del Ministro, sia la Regione Lazio, per mia precisa scelta politica, stanno contrastando in modo chiaro e deciso l’impiego di queste pratiche, favorendo invece l’utilizzo esclusivo di latte fresco di bufala nella produzione delle nostre eccellenze agroalimentari.