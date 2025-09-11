Lazio, Righini: Investire sullo sport significa investire sul futuro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Un’operazione ambiziosa e senza precedenti, resa possibile grazie al lavoro di squadra e a una visione lungimirante.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

L’Assessore Giancarlo Righini ha evidenziato:

Desidero ringraziare in particolare il Presidente della Commissione Sport, Luciano Crea, per l’intuizione iniziale che ha dato impulso a questo progetto così rilevante, e i capigruppo di maggioranza, Daniele Sabatini, Giorgio Simeoni, Laura Cartaginese e Nazzareno Neri, per aver sostenuto fattivamente questa misura.

Un ringraziamento va anche all’Assessore Schiboni, il cui contributo è stato fondamentale per individuare e attivare le risorse del Fondo Sociale Europeo Plus.

E, naturalmente, all’Assessore Elena Palazzo, che ha saputo portare avanti questa iniziativa con determinazione e competenza, ampliando la platea dei beneficiari e garantendo pari opportunità di accesso allo sport per oltre 47mila famiglie .

Come Assessorato al Bilancio abbiamo sostenuto con convinzione questa misura, perché crediamo che investire nello sport significhi investire nel futuro, nella salute e nella coesione sociale del nostro territorio.