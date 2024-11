Lazio, Righini: In Regione attivato Tavolo tecnico permanente nocciola

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Per questo ho voluto annunciare oggi l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente sulla nocciola che il prossimo 25 novembre si riunirà per la prima sessione.

Quattro anni di perdita di produzione, è un danno decisamente importante da sostenere per i nostri produttori e per tutto il territorio della Tuscia.

Cambiamenti climatici e soprattutto l’aggressione di parassiti hanno messo in grande difficoltà le coltivazioni di nocciole nel viterbese e non solo.

Lo ha scritto in un post Facebook l’Assessore all’Agricoltura e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

L’Assessore Giancarlo Righini ha concluso:

Come detto oggi in Commissione ‘Agricoltura e Ambiente’, per rispondere prontamente a questo problema, crediamo che la via preferenziale sia quella del contrasto biologico rispetto ai fitofarmaci, tema che comunque potremmo approfondire prossimamente proprio in occasione del Tavolo tecnico permanente.

Quindi gli antagonisti biologici sono sicuramente la giusta risposta. A testimoniarlo anche il grande lavoro di ricerca messo in campo dall’Università della Tuscia e dal Dafne che ringrazio per il loro importante contributo.

Come per il latte di bufala e per il kiwi, siamo pronti a offrire tutto l’aiuto possibile per fronteggiare questa crisi dei noccioleti.

La Regione Lazio c’è e le misure già approvate ne sono testimonianza.