Lazio, Righini: ‘Grazie a Schiboni per il lavoro svolto’

Desidero rivolgere a Giuseppe Schiboni un sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni alla guida dell’Assessorato regionale.

Nel corso del suo mandato ha portato avanti con impegno e senso delle istituzioni, un lavoro importante per rafforzare le politiche attive del lavoro, sostenere la formazione e creare nuove opportunità per cittadini, imprese e territori del Lazio.

A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro per il nuovo incarico nel Consiglio di Amministrazione di Agenas, certo che saprà mettere a disposizione anche in questa nuova esperienza le sue competenze e la sua dedizione al servizio delle istituzioni.