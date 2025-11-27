Lazio, Righini: Dal Governo un aiuto concreto alla filiera ovicaprina

L’Assessore: La Regione pronta a rafforzare fondo indigenti
Lo stanziamento di 12,8 milioni di euro per la filiera del Pecorino Romano annunciato dal Ministro Lollobrigida è un segnale importante in un momento di forte difficoltà per i nostri allevatori.
Le aziende ovicaprine, così come sottolineato anche da Coldiretti, stanno affrontando costi crescenti, dazi penalizzanti e le conseguenze delle recenti emergenze sanitarie.
Per questo posso già annunciare che è nostra intenzione rafforzare il fondo indigenti con adeguate coperture.
Difendere il Pecorino e il latte del Lazio, infatti, significa tutelare un patrimonio economico e identitario fondamentale.
Continueremo a lavorare in sinergia con il Governo per garantire risposte concrete e immediatamente operative.
Lo ha dichiarato l’Assessore all’Agricoltura, alla Sovranità alimentare e al Bilancio della Regione Lazio, Giancarlo Righini.