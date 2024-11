Lazio, Righini: Avanzata pdl su riordino aree naturali protette

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il dibattito avuto in questi giorni in Consiglio regionale ha evidenziato come la questione del riordino delle aree naturali protette riguardi molteplici territori della nostra Regione e che tale riordino sia quanto mai necessario.

Per questo motivo, ho deciso di non limitare l’intervento normativo a una singola area geografica, ma di avanzare una proposta di legge più ampia che preveda il riordino delle aree naturali protette regionali, sulla scorta di quanto stabilito dalla normativa di riferimento.

L’obiettivo è quello di puntare a un’amministrazione più snella e funzionale, rendendo le singole aree protette parte di un grande sistema regionale moderno e omogeneo.