Lazio, Righini: Al via percorso valorizzazione filiera del latte

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo ha dichiarato l’Assessore regionale al Bilancio, alla Programmazione economica, all’Agricoltura e alla sovranità alimentare, alla Caccia e Pesca, ai Parchi e alle Foreste, Giancarlo Righini, a margine della diffusione dei dati relativi ai costi di produzione del latte nel Lazio, diffusi dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, ISMEA.

Ha aggiunto l’Assessore Righini:

L’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare elabora i dati per il nostro territorio, svolgendo uno scrupoloso lavoro, che riesce a fornirci in maniera precisa e dettagliata quelli che sono i costi di produzione del latte vaccino nella nostra regione.

Entro la fine del mese sarà pubblicato anche il bando dedicato all’agrivoltaico, che consentirà di ridurre i costi energetici che gravano sulle aziende in maniera significativa.