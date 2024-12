Lazio, Regimenti su approvazione Bilancio previsionale 2025

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo dichiara l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

L’Assessore continua:

Sul fronte della Sicurezza e della Polizia locale, il Bilancio continua il lavoro che abbiamo iniziato lo scorso anno con i bandi ‘Polizia locale 4.0’ e ‘Sicurezza in Comune’, garantendo risorse per lo scorrimento delle graduatorie: in tutto oltre tre milioni di euro per garantire ad altri Comuni risorse per il rinnovo del parco auto, il recupero di aree degradate, il potenziamento della videosorveglianza e la riqualificazione dei beni confiscati alle mafie rispondendo alle richieste che ci sono giunte da Comuni ed Enti locali sui territori.

Risorse che serviranno a finanziare anche il Piano triennale per la Polizia locale, mai redatto, che segna un cambio di passo sostanziale per la riqualificazione del Corpo delle Polizie locali del Lazio, senza risorse dal 2014 e il nuovo Piano Triennale dei Piccoli Comuni per favorire lo sviluppo e fermare lo spopolamento.

Infine, massima attenzione nel Bilancio anche alle risorse per garantire il diritto allo studio universitario con lo stanziamento di quasi 24 milioni di euro oltre ai 70 milioni di euro la per la devoluzione delle tasse universitarie e ai 500mila euro per il potenziamento delle strutture residenziali universitarie.

Il nostro impegno concreto è quello di consentire al numero più ampio di studenti di potersi permettere gli studi universitari e di poter scegliere le università del Lazio per coltivare i loro sogni professionali.