Lazio, Regimenti: Mai più soprusi e violenze nei luoghi di lavoro

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo ha dichiarato l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

L’Assessore Regimenti ha concluso:

La lotta alla violenza sulle donne non può esaurirsi in un solo giorno e in manifestazioni che, non avendo un seguito, rischiano di essere fini a sé stesse.

Il 25 novembre deve essere tutti i giorni. Dobbiamo creare una rete di sostegno per le donne che vorrebbero denunciare ma non trovano il coraggio.

I luoghi di lavoro possono anche essere i posti dove emergono storie di violenza domestica, poiché l’impatto negativo degli abusi si ripercuote sul benessere delle lavoratrici.

Per questo tutti coloro che ne hanno bisogno non devono esitare a rivolgersi allo Sportello dedicato e al servizio di supporto psicologico presenti in Regione Lazio.