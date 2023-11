Lazio, Regimenti: Infiltrazioni mafiose ad Anzio e Nettuno

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Così Luisa Regimenti, assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale e agli Enti locali della Regione Lazio, nel corso della riunione congiunta della Commissione parlamentare antimafia e della I Commissione del Consiglio regionale del Lazio.

Conclude Regimenti:

Ho ascoltato con grande attenzione le relazioni dei commissari prefettizi Antonio Reppucci di Nettuno e Antonella Scolamiero di Anzio.

Hanno raccontato una realtà in cui permangono delle gravi criticità e in cui il radicamento delle organizzazioni mafiose di differenti matrici, come dimostra anche l’operazione della Direzione distrettuale antimafia di oggi, è ancora profondo nel tessuto economico e sociale.

A loro dico che le porte della Regione Lazio e del mio assessorato sono sempre aperte per fare gioco di squadra e lavorare alla rinascita di un territorio dalle grandi potenzialità.

C’è una parte sana nel tessuto sociale di queste città che non va lasciata sola ma aiutata e supportata.