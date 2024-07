Lazio, Regimenti: In 137 hanno risposto al Bando Piccoli Comuni

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Lo sviluppo dei piccoli comuni del Lazio è al centro dell’attività della Giunta Rocca.

Ha riscosso grande interesse l’avviso pubblico relativo al Piano triennale per i Piccoli Comuni del Lazio fino a 5mila abitanti che ha messo a disposizione quattro milioni di euro per la riqualificazione di edifici pubblici in stato di abbandono e degrado e il loro utilizzo per l’ampliamento dell’offerta di servizi a favore dei cittadini e della collettività attraverso centri multifunzionali e l’erogazione di servizi in ambito turistico, di promozione del territorio e delle produzioni agricole, agroalimentari e artigianali tipiche locali.

Sono pervenute agli uffici regionali 124 domande, 112 presentate dai Comuni in forma singola e 12 dai Comuni in forma associata.

In totale, 137 i Comuni che hanno presentato domanda.

Il maggior numero di domande, 42, è pervenuto dalla Provincia di Frosinone, a seguire la Provincia di Roma, 26, e quella di Viterbo, 25.