Lazio, Regimenti: Aperti bandi videosorveglianza e beni confiscati

Sicurezza e legalità non vanno mai in vacanza e rappresentano una priorità per la Giunta Rocca.

Anche per questo abbiamo scelto di lasciare aperti per tutta l’estate due bandi molto attesi dai Comuni e dagli Enti locali del Lazio: ‘Sicurezza in Comune’ e ‘Beni confiscati e Spazi di legalità’. Previste risorse per più di quattro milioni di euro, che saranno preziose per le comunità locali, dove cresce l’esigenza di sicurezza da parte dei cittadini.

La promozione della legalità e il controllo del territorio sono cruciali per promuovere il benessere della comunità, la prosperità economica e migliorare la coesione sociale.

Numerosi Comuni si sono già attivati per presentare il progetto e ci auguriamo di poter soddisfare il maggior numero di domande possibile: le risorse destinate alla sicurezza non sono mai un costo, ma un investimento per la crescita delle comunità.