Lazio, Regimenti: Al Lavoro per Accademia regionale di Polizia Locale

Abbiamo voluto dedicare una giornata in Regione per celebrare il Corpo della Polizia Locale del Lazio, a pochi giorni dai festeggiamenti per il patrono San Sebastiano, e premiare oltre cento comandi locali per l’impegno profuso nel corso dell’emergenza Covid-19.

Siamo solo all’inizio di un percorso attraverso il quale vogliamo rilanciare il Corpo regionale e creare un forte senso di appartenenza, di vicinanza e di assistenza tra i comandi municipali del Lazio: vogliamo rafforzare quello spirito di unità che troverà pieno compimento con l’Accademia regionale di Polizia Locale per la quale stiamo lavorando affinché possa diventare realtà già nei prossimi mesi.