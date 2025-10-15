Lazio, Regimenti: A Marino e Tivoli fondi per potenziare Polizia Locale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Oggi a Marino e Tivoli, dove abbiamo presentato la graduatoria del Bando Polizia Locale 4.0, ho avuto modo di ascoltare e confrontarmi con sindaci, amministratori locali e con gli agenti constatando apprezzamento e gradimento per le misure introdotte.

Le Polizie Locali del Lazio stanno vivendo una stagione di rinascita grazie all’impegno che la Regione Lazio sta portando avanti per riqualificare e potenziare le strumentazioni a disposizione dei Corpi.

Lo dichiara l’Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

L’Assessore Luisa Regimenti conclude:

Grazie allo scorrimento di graduatoria, reso possibile grazie a un ulteriore finanziamento di un milione e mezzo di euro, abbiamo finanziato 236 Comuni ed Enti Locali della Regione per il rinnovo del parco auto e moto.

A Marino e Tivoli, entrambe beneficiarie di un contributo di 17mila euro, ho potuto constatare di persona cosa significa avere mezzi più efficienti: più controllo del territorio e maggiore capacità di gestire le emergenze e le criticità della viabilità.

Al Sindaco e Vicesindaco di Tivoli, Marco Innocenzi e Giorgio Strafonda, e al Sindaco e Vicesindaco di Marino, Stefano Cecchi e Maria Sabrina Minucci, così come ai Comandanti delle Polizie locali, ho assicurato il pieno sostegno della Regione Lazio.

Siamo solo all’inizio di un processo di rilancio delle Polizie locali, prezioso braccio operativo degli Amministratori e punto di riferimento per i cittadini, che vede la Regione e gli Enti locali collaborare in stretta sinergia per il bene delle comunità locali.