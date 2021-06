Lazio, pubblicate graduatorie per contributi spettacolo dal vivo 2021

Zingaretti: ‘Oltre 1,9 mln per 59 progetti di teatro, musica e danza’

Con la riapertura delle stagioni culturali estive, continua il lavoro della Regione per assicurare la ripartenza dello spettacolo dal vivo nel Lazio. Sono state pubblicate, infatti, le graduatorie relative ai progetti annuali e triennali sostenuti con il fondo unico 2021. Con una dotazione complessiva di oltre 1,9 milioni di euro, il 23% in più rispetto allo stanziamento iniziale dello scorso anno, finanziamo 59 progetti di teatro, danza e musica. Un’azione fondamentale per sostenere un settore fortemente colpito da questa pandemia ma della cui passione abbiamo bisogno per tornare a vivere l’arte e la bellezza.

Così ha annunciato in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

Sono 23 i progetti annuali di spettacolo dal vivo che la Regione sosterrà nel 2021: produzioni teatrali, orchestre ed ensemble musicali, progetti per favorire l’accesso dei giovani allo spettacolo dal vivo prosa, laboratori formativi, performance di danza, produzioni musicali, orchestre giovanili in collaborazione con le istituzioni scolastiche ma anche progetti di educazione e formazione musicale, teatrale e coreutica. Un fitto calendario di eventi che abbraccerà tutti i linguaggi, anche i più contemporanei.

Sono 36, invece, i progetti triennali sostenuti dalla Regione Lazio: festival teatrali e di arte di strada, manifestazioni musicali, rassegne di danza, spettacolo per bambini, teatri di figura e centri produzione. Un’offerta d’eccellenza che animerà i luoghi della cultura del Lazio a Roma e nelle province.

Con il nuovo Piano Operativo 2021 per lo Spettacolo dal Vivo, agli 1,9 milioni di euro stanziati per il Regolamento, si aggiunge oltre 1 milione dedicato al settore e così suddiviso: 600 mila euro per la Valorizzazione del Patrimonio Culturale attraverso lo Spettacolo dal Vivo destinati alle associazioni che operano nel settore per la realizzazione di progetti in specifici luoghi della cultura del Lazio; 200 mila euro per le Officine culturali e di teatro sociale; 91 mila euro per le Residenze artistiche a cui si aggiungono 120 mila euro di risorse del Ministero della Cultura, 100 mila euro per le bande musicali, i cori, la coreutica e il teatro amatoriale e altri 100 mila per i festival del folklore nel Lazio.

Il Programma 2021, inoltre, prevede la predisposizione di nuove misure per venire incontro alle difficoltà dei tanti operatori del settore derivanti dalle misure per il contenimento della pandemia.

Sono allo studio, infatti, ulteriori forme di sostegno e, come già avvenuto nel 2020, verrà valutata la possibilità di concedere deroghe al regolamento regionale e agli avvisi in corso.

I 59 progetti ammessi a finanziamento

Annuali:

1. ‘Dancing Partners 2021’ – Ass. Spellbound

2. ‘Come tutte le ragazze libere – Un tentativo di libertà in una piccola città’ – PAV SNC

3. ‘INFINITI da Giordano Bruno’ – Ass. Mimo Danza Alternativa – Mda

4. ‘ANIMA! cinque paesaggi’ – Ass. Cult. Leviedelfool

5. ‘IOC in Scena – Il Minotauro’ – Frequenze & Armonici Ass. Cult.

6. ‘ASTOR – Concerto di danza del M° Mario Stefano Pietrodarchi con i danzatori del Balletto di Roma’ – Balletto di Roma Consorzio

7. ‘Farfalle’ – Ass. Cult. Amici del Teatro di Documenti

8. ‘Duets and Solos. Forever Stravinsky – Notes & Pointes’ – Daniele Cipriani Entertainment Coop.

9. ‘Il Processo di Franz Kafka’ – Compagnia Mauri Sturno Srl

10. ‘Senza Tatto’ – Ass. Cult. Atacama Onlus

11. ‘Il Percorso di un’Anima: Dante e la Divina Commedia’ – Ass. La Capriola Abraxa Teatro

12. ‘Voglio vivere così – da Caruso a Pavarotti’ – Teatro e Societa’ Srl

13. ‘Almanacco Tragico’ – Ass. Cult. Compagnia Enzo Cosimi

14. ‘Ashes’ – Index Muta Imago

15. ‘Ripartiamo con la Musica’ – Ass. Roma Tre Orchestra

16. ‘Orchestra Giovanile di Jazz Di Roma’ – Scuola Pop. Musica Testaccio

17. ‘Cento città in musica – VXII edizione’ – Europa Musica Ass. Cult.

18. ‘Per un teatro necessario. Per una didattica delle relazioni umane in tempo di COVID-19. Il comico, la satira, l’improvvisazione e la Commedia dell’Arte’ – Università La Sapienza Dip. Storia Antropologia Religioni Arte Spettacolo

19. ‘Teatro In Classe III Edizione’ – ISISS Magarotto

20. ‘La scuola salvata dai ragazzi’ – Fondaz. Roma Tre Teatro Palladium

21. ‘TEATRINSCUOLA’ – Alt Academy, accademia internazionale

22. ‘Magia dell’Opera 2.0.: Almaviva o sia l’inutile precauzione di Gioachino Rossini (Il barbiere di Siviglia)’ – Associazione Musicale Tito Gobbi

23. ‘DIDATTICA, CHE SPETTACOLO!! 2021- Attività negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia e primarie di Roma e Provincia’ – Scuola Popolare di Musica Donna Olimpia

Triennali:

1. ‘Programmazione 2021′ – La Fabbrica dell’Attore – Societa’ Cooperativa

2. ‘Teatro Vittoria – Attori e Tecnici 2020’ – Cooperativa Attori e Tecnici

3. ‘Twain_Centro Produzione Danza 2020/2022’ – Associazione Culturale Twain

4. ‘Sapienza in Musica’ – Istituzione Universitaria dei Concerti

5. ‘La musica da camera dal barocco al contemporaneo 2020’ – Accademia Filarmonica Romana

6. ‘Festival Laboratorio Interculturale di Pratiche Teatrali’ – Teatro Potlach

7. ‘Teatri di Vetro’ – Associazione culturale Il triangolo scaleno

8. ‘Short Theatre 2020’ – Associazione Culturale AREA06

9. ‘I Concerti nel Parco, Estate – Autunno’ – I Concerti nel Parco Festival e Rassegne

10. ‘Fara Music Festival’ – Associazione Fara Music

11. ‘Flautissimo 2019’ – Accademia Italiana del Flauto

12. ‘I Bemolli sono Blu’ – Associazione Musicale Muzio Clementi 7000 Roma Lazio

13. ‘Reate Festival 2020’ – Fondazione Flavio Vespasiano

14. ‘Artescienza’ – Centro Ricerche Musicali – CRM Musica

15. ‘Itinerari Musicali’ – Associazione Roma Sinfonietta Roma

16. ‘TenDance 2020’ – Rosa Shocking Ass. Cult. Festival

17. ‘Infanzie Adolescenze in gioco (gioco Italia – Gioco Europa – Gioco Mondo)’ – Ruotalibera Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.

18. ‘Quartieri dell’arte’ – Teatro Stabile delle Arti Medioevali – Società Cooperativa

19. ‘Tuscia in Jazz Festival 2020/22’ – Associazione Jazz in Italy

20. ‘Attraversamenti Multipli’ – Associazione Culturale Margine Operativo

21.’Paesaggi del Corpo – Festival Internazionale Danza Contemporanea’ – Associazione Culturale La Scatola dell’arte

22. ‘Spring Attitude FestivalFestival internazionale di musica elettronica, cultura contemporanea e nuove tendenze’ – Esperanza Società a Responsabilità Limitata Semplificata

23. ‘TREND nuove frontiere della scena britannica XIX edizione’ – Teatro Belli di Antonio Salines S.R.L.

24. ‘Festival Pontino di Musica’ – Fondazione Campus Internazionale di Musica Festival

25. ‘Una striscia di terra feconda – festival franco italiano di jazz e musiche improvvisate – XXIV edizione’ – Associazione Culturale Teatro dell’Ascolto

26. ‘Roma Festival Barocco XIII edizione 2020′ – Associazione Musicale Festina Lente

27. ’58° Festival di Nuova Consonanza’ – Associazione Nuova Consonanza

28. ‘Dominio Pubblico – La città agli Under 25’ – Circolo Culturale Argostudio Cultura

29. ‘Premi Tuttoteatro.com 2021’ – Tuttoteatro.com Associazione Culturale

30. ‘MArteLive’ – Ass.ne Procult Cultura

31. ‘Il Carosello Festival degli Artisti di Strada’ – Comune di Paliano

32. ‘Tolfarte’ – Comune di Tolfa

33. ‘Via Di Banda Festival Internazionale delle Arti di Strada e delle Bande Marcianti’ – Comune di San Donato Val di Comino

34. ‘Recitargiocando’ – Ass cult Psicoanalisi Contro Comp teatrale Sandro Gindro

35. ‘Tra sogno e realtà’ – Teatro delle Marionette degli Accettella

36. ‘Primi passi a teatro 2021’ – Il Cilindro