Lazio, Palazzo: Grande successo per il progetto ‘Spiagge inclusive’

Sono felice di constatare che il progetto ‘Accessibility on the Seaside’, il programma di inclusione per rendere il litorale un luogo più accessibile a tutti, a pochi giorni dalla partenza in 5 tratti della nostra costa, sta ottenendo grande apprezzamento da parte degli utenti.

Intendiamo estendere presto questo servizio ad altre spiagge del Lazio.