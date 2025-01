Lazio, Palazzo: Favorire sviluppo e miglioramento strutture sportive

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La mancanza di impianti adeguati rappresenta una delle maggiori sfide che dobbiamo affrontare, specie in alcune zone della nostra Regione dove la carenza o l’inadeguatezza di tali strutture si fa particolarmente sentire.

Dobbiamo dirlo chiaramente: senza impianti non si può fare promozione sportiva.

È nostro compito non solo promuovere lo sport come strumento di salute e coesione sociale, ma anche fare in modo che tutti abbiano accesso a strutture sportive di qualità.