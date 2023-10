Lazio, Palazzo: ‘Bene intervento a favore degli ospedali pontini’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

È molto importante e positivo l’intervento a favore della sanità pontina approvato in Giunta regionale. Mi riferisco allo stanziamento di 8 milioni di euro per il potenziamento degli ospedali nella provincia di Latina.

Lo ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.

Ha spiegato l’Assessore Palazzo:

In questo senso, voglio ringraziare il presidente Rocca, al quale ho più volte rappresentato la necessità di un intervento mirato in quell’area, per la sensibilità dimostrata.

In questo modo diamo una risposta alle esigenze di un territorio fino ad oggi non adeguatamente considerato.

Grazie allo stanziamento deliberato, vengono stanziate risorse importanti per l’adeguamento tecnologico, il potenziamento delle apparecchiature diagnostiche e la razionalizzazione dei percorsi di Pronto Soccorso rivolte agli ospedali Santa Maria Goretti di Latina, 3,7 milioni, Dono Svizzero di Formia, 1,9 milioni, A. Fiorini di Terracina, 1,7 milioni, e San Giovanni di Dio di Fondi, 700mila euro.

Ancora una volta, in Giunta regionale, dimostriamo l’efficacia del lavoro di squadra, lavorando insieme allo stesso obiettivo.