Lazio, online graduatoria bando ‘Polizia Locale 4.0’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Sono complessivamente 155 i Comuni del Lazio finanziati tra quelli che hanno fatto domanda per i contributi per la dotazione strumentale e il rinnovo del parco auto e moto e quelli che hanno fatto richiesta di partecipare al corso professionalizzante per la certificazione di pilota di droni.

Così Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Polizia Locale, alla Sicurezza urbana, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio.

L’Assessore aggiunge:

Nello specifico, sono 53 i Comuni che hanno ottenuto il finanziamento per il rinnovo delle dotazioni strumentali: 13 in provincia di Roma in aggiunta alla Città metropolitana e a due Unioni dei Comuni, 8 in provincia di Latina, 10 in provincia di Viterbo, 9 in Provincia di Frosinone più una Unione dei Comuni, 6 in Provincia di Rieti più l’Ente provinciale e due Unioni dei Comuni.

In tutto 102 i Comuni ammessi a partecipare al corso per piloti di droni: 41 in Provincia di Roma in aggiunta alla Città Metropolitana, 14 in Provincia di Latina, 22 in Provincia di Viterbo in aggiunta all’ente provinciale, 23 in provincia di Frosinone in aggiunta a una Unione dei Comuni, due in provincia di Rieti. Il contributo medio erogato è di 15mila euro.

Stiamo lavorando al prossimo Bilancio previsionale per reperire risorse finanziarie finalizzate a scorrere la graduatoria dei Comuni ammessi non finanziati per soddisfare le numerose richieste che ci sono giunte da ogni angolo della Regione.

In questi mesi abbiamo ascoltato le richieste dei Sindaci e dei Comandi: con i droni e le nuove vetture diamo nuovi strumenti e nuove possibilità agli uomini e della Polizia Locale che svolgono ogni giorno con senso di responsabilità e del dovere il proprio lavoro.