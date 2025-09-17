Lazio, nuovi corsi BLS-D per volontari e personale Protezione Civile

Ciacciarelli: ‘Necessario rafforzare le competenze in materia di primo soccorso’

Grazie alla collaborazione tra ARES 118 e la Direzione Regionale Protezione Civile, sono ufficialmente iniziati presso la sede di ARES 118 i nuovi corsi BLS-D rivolti al personale interno e ai volontari della Protezione Civile.

L’obiettivo è rafforzare le competenze della Protezione Civile del Lazio in materia di primo soccorso, con particolare attenzione alle principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare e all’uso del defibrillatore.

Durante le attività di Protezione Civile, infatti, è alta la probabilità che i volontari si trovino a gestire situazioni di emergenza e rischio per i cittadini. Per questo motivo, riteniamo fondamentale garantire una formazione completa e costantemente aggiornata.

L’Assessore alla Protezione Civile del Lazio, Pasquale Ciacciarelli, dichiara: