Lazio, nasce l’Accademia delle Arti e dei Mestieri “Corrado Pani”

Cinque i profili formativi previsti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

La Regione Lazio rafforza il proprio impegno a favore delle nuove generazioni con l’istituzione dell’Accademia delle Arti e dei Mestieri “Corrado Pani”, il nuovo percorso di alta formazione destinato ai giovani tra i 18 e i 29 anni, finanziato con 4,8 milioni di euro attraverso il Programma Regionale FSE+ 2021/2027.

L’Accademia, intitolata al celebre attore Corrado Pani, offrirà un percorso triennale finalizzato alla formazione di figure professionali nei settori culturali, artistici e creativi, con un’offerta didattica costruita in stretto raccordo con il sistema produttivo regionale.

Saranno cinque i profili formativi previsti: recitazione teatrale, regia teatrale, sceneggiatura teatrale, tecnico dello spettacolo dal vivo e macchinista teatrale.

Il progetto sarà realizzato da LAZIOcrea, società in house della Regione Lazio.

Il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha dichiarato:

L’istituzione dell’Accademia delle Arti e dei Mestieri “Corrado Pani” rappresenta un’ulteriore dimostrazione della nostra scelta vincente di ripristinare, nella Giunta regionale, l’Assessorato alla Cultura, guidato da Simona Renata Baldassarre. L’enorme patrimonio artistico e culturale del Lazio va valorizzato e gestito in maniera coerente, anche favorendo, come in questo caso, lo sviluppo creativo dei tanti giovani talenti laziali. Si tratta di una politica culturale innovativa che sta producendo risultati concreti. Continuiamo su questa strada. Ringrazio anche l’Assessore al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica, Alessandro Calvi per il sostegno a una iniziativa che avrà ricadute lavorative concrete sul futuro di questi giovani artisti.

L’Assessore regionale del Lazio al Lavoro, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito e Urbanistica, Alessandro Calvi, ha spiegato:

L’Accademia nasce dalla positiva valutazione dell’esperienza maturata nel Lazio con le scuole del cinema e delle arti. Questo progetto è la dimostrazione della grande capacità di fare squadra della giunta Rocca e conferma la volontà della Regione Lazio di continuare a crescere investendo sull’offerta formativa rivolta ai giovani.

L’Assessore alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche Giovanili e della Famiglia, Servizio Civile della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, che ha voluto fortemente la realizzazione del progetto, ha dichiarato: