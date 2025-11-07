Lazio, motore delle Scienze della Vita

Angelilli: ‘Farmaceutica e biotech, settori leader per innovazione ed export. Con il bando Step oltre 110 milioni di euro per rafforzare la competitività regionale’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Il Lazio si conferma protagonista a livello nazionale ed europeo nel settore delle Scienze della Vita.

Oggi, presso l’Auditorium INAIL di Roma, la Regione Lazio ha presentato l’Innovation Day Lazio Life Science, evento promosso da Lazio Innova in collaborazione con Unindustria, dedicato al futuro del comparto biotech e farmaceutico.

L’appuntamento ha riunito i principali attori del settore – grandi aziende, startup innovative, investitori e centri di ricerca – per una giornata di confronto e networking, con tavoli di Open Innovation dedicati alla creazione di nuove sinergie e opportunità di sviluppo.

Ad aprire i lavori è stata la Vicepresidente della Regione Lazio e Assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, che ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione regionale nel sostenere innovazione, ricerca e competitività del comparto.

Angelilli ha dichiarato:

Il Lazio è oggi un punto di riferimento nazionale ed europeo nelle Scienze della Vita grazie a una rete solida tra startup, PMI, grandi imprese, università e centri di ricerca, capace di generare valore economico, occupazione qualificata e innovazione. Con il bando Step stiamo investendo oltre 110 milioni di euro di fondi europei per sostenere la crescita, l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese biotech e farmaceutiche. La promozione del settore e l’apertura ai mercati globali sono tra le nostre priorità strategiche.

Anche Massimo Scaccabarozzi, Presidente della Sezione Farmaceutica e Biomedicali di Unindustria, ha sottolineato le potenzialità del territorio:

Il Lazio ha tutte le carte in regola per consolidare una filiera dell’innovazione forte, competitiva e aperta al mondo. Le aziende sono pronte a sostenere questo ecosistema di eccellenza al fianco della Regione.

Un settore strategico per l’economia del Lazio

Le Scienze della Vita rappresentano una delle aree di eccellenza economica e scientifica più rilevanti per la Regione Lazio, con un impatto significativo sull’economia nazionale e internazionale.

Nel 2024 l’export del settore ha raggiunto la cifra record di quasi 13 miliardi di euro, mentre nel primo semestre 2025 si è registrato un ulteriore incremento del +31,4%, pari a 9 miliardi di euro.

Il comparto conta 22.000 addetti, 10.000 ricercatori specializzati e oltre 450 imprese attive, tra multinazionali, PMI innovative e startup. In particolare, il Lazio ospita 70 aziende biotech con un fatturato complessivo di quasi 3 miliardi di euro, pari al 26% del totale nazionale, oltre a 26 centri di ricerca e 8 università con dipartimenti dedicati alla biomedicina.

Negli ultimi anni il settore ha registrato una crescita del +25% nella farmaceutica e del +8% nel biomedicale, confermando la vocazione del Lazio come hub dell’innovazione e della ricerca scientifica in Italia.