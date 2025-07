Lazio, Maselli: Pubblicato bando per cooperazione sociale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’avviso promuove interventi innovativi, con particolare attenzione all’adozione di tecnologie, alla digitalizzazione dei processi operativi e alla sperimentazione di soluzioni avanzate, quali l’utilizzo di piattaforme, sistemi di gestione dati e tecnologie assistive, per migliorare l’efficienza delle attività delle cooperative sociale.

Oggi la Regione Lazio ha pubblicato un bando riguardante la cooperazione sociale, in attuazione della legge n. 18 del 2024.

Lo dichiara Massimiliano Maselli, Assessore all’Inclusione sociale e servizi alla persona della Regione Lazio, precisando anche:

Grazie a una convenzione con la Camera di Commercio è stata rivista e semplificata la procedura di iscrizione all’albo delle cooperative, che era ormai fermo da decenni. Su quasi 2.000 cooperative iscritte, infatti, più di 500 sono state spunte per mancanza di requisiti.

Con lo stanziamento di quasi 3 milioni di euro, che rientrano nella dotazione complessiva da 9 milioni di euro per il triennio 2024/2026, saranno finanziati progetti per l’incremento di unità lavorative svantaggiate in qualità di lavoratori e/o soci delle cooperative sociali, oltre alla realizzazione di attività integrate finalizzate alla sperimentazione di nuovi modelli organizzativi.