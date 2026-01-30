Lazio, Maselli: Presto nuovi avvisi disabilità gravissima e asili nido

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Vorrei ricordare alle Consigliere Sara Battisti ed Eleonora Mattia del Partito Democratico che per la disabilità gravissima la Regione ha destinato più di 51 milioni di euro, a valere su risorse nazionali e regionali di cui anticipate in attesa del riparto del fondo nazionale non autosufficienza oltre 43 milioni.

Le risorse del FSE, come è noto, non sono risorse strutturali, ma rappresentano risorse aggiuntive e in quanto tali non vengono erogate a scadenze predeterminate. In ogni caso, come ben sanno le Consigliere, c’è un nuovo organismo intermedio RTI KPMG-ASS.FOR.SEO.

L’organismo intermedio, in stretto raccordo con le strutture regionali competenti, sta lavorando agli avvisi, anche alla luce delle importanti novità previste nella Legge di bilancio 2026 dello Stato in materia di ISEE , che devono essere recepite.

I criteri dei nuovi avvisi sono stati già definiti e confido che al più presto ci sarà la pubblicazione.