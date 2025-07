Lazio, Maselli: Bando per implementare agenzie per Vita Indipendente

L’Assessore: ‘Favorire l’abitare in autonomia, valorizzando i progetti individuali’

Dopo un importante lavoro di preparazione, domani la Regione Lazio pubblicherà un bando per promuovere l’implementazione e dare continuità alle Agenzie per la Vita Indipendente, tematica che, insieme alla libertà di scelta, è strettamente connessa all’inclusione delle persone con disabilità.

Lo dichiara l’Assessore all’Inclusione sociale e ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli.

Maselli precisa:

Le agenzie, che diverranno dieci rispetto alle otto attuali, verranno attivate tramite il bando e si occuperanno di collaborare con i servizi competenti, con la persona con disabilità e con la sua famiglia, alla predisposizione, alla realizzazione, al monitoraggio ed alla verifica del progetto di vita della persona, sostenendola nel suo percorso insieme alla sua rete di relazioni. Attenzione verrà posta anche sulla progettualità per favorire l’abitare in autonomia, valorizzando i progetti individuali che permettano di attuare soluzioni abitative al di fuori del contesto familiare. Le agenzie, inoltre, potranno costituire gruppi di auto – mutuo – aiuto e di reti territoriali per il sostegno e lo sviluppo dell’associazionismo familiare, oltre che per il supporto all’adempimento di pratiche burocratiche. Ci sarà anche l’opportunità di fornire consulenza alla pari, con persone con disabilità che possono offrire consulenza ad altre persone con disabilità, condividendo esperienze dirette su strategie per vivere in autonomia.

La partecipazione è riservata, a pena di esclusione, ad ETS in forma associata, ATI/ATS. Ogni ETS potrà essere capofila di una sola proposta e partecipare al massimo ad un’altra proposta progettuale in qualità di associato, anche al fine di consentire e agevolare la connessione tra le diverse Agenzie per la Vita Indipendente.

A ciascuna Agenzia potrà essere assegnato un contributo fino ad un massimo di 100.000 euro.