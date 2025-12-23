Lazio, Mari: ‘Dal Bilancio regionale anche più sicurezza per le donne’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’impegno strutturale su esigenze come il trasporto pubblico, nel Bilancio e nella Legge di Stabilità, si abbina a una visione organica dello sviluppo, che si realizzerà attraverso l’imponente stanziamento di mezzo miliardo di euro contenuto nel Fondo per la Coesione Regionale che permetterà a tutti i comuni di effettuare investimenti strutturali.

Il bilancio che abbiamo approvato in aula rappresenta un punto di svolta nel percorso della Regione Lazio, che si afferma sempre di più come l’istituzione centrale nel sostenere i cittadini.

Così il Consigliere regionale Emanuela Mari, di Fratelli d’Italia.

Mari conclude:

Il prezioso lavoro effettuato dall’Assessore Righini e dalla Commissione presieduta dal collega Marco Bertucci ha inoltre permesso di accogliere numerose proposte e indicazioni dall’aula: in particolare, esprimo soddisfazione per il mio emendamento sulle misure di contrasto alla violenza di genere, che prevede un ulteriore stanziamento di 100mila euro per il 2026, per l’acquisizione di dotazioni tecnologiche specifiche per il personale di ATAC.

Le donne che lavorano per il trasporto pubblico avranno così più strumenti per la loro tutela, che contribuiranno a migliorare anche la percezione di sicurezza a bordo, in linea con la misura che ha restituito il potere sanzionatorio alle guardie giurate particolari, inserita sempre su mia proposta nei mesi scorsi.