‘Lazio, la Bellezza del Talento’ incorona Melina Monaca Miss Roma 2025

Moda, cultura, spettacolo e formazione accendono la luce a Roma

Emozioni, applausi e giovani protagonisti hanno animato ieri sera l’Arena del Teatro di Tor Bella Monaca, palcoscenico della terza puntata del tour ‘Lazio, la Bellezza del Talento’, promosso dalla Regione Lazio e curato da Lazio Innova nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021/2027.

Un’edizione particolarmente significativa, che ha visto intrecciarsi spettacolo, cultura e formazione con uno dei momenti più attesi dell’estate romana: Miss Roma 2025, tappa ufficiale del concorso Miss Italia Lazio, che quest’anno ha scelto di portare la sua eleganza e i suoi messaggi sociali proprio nel cuore del VI Municipio, a Tor Bella Monaca.

La serata, impreziosita dalla raffinata conduzione di Margherita Praticò e dall’autorevole regia di Mario Gori, si è svolta con il patrocinio del Municipio Roma VI delle Torri, guidato dal presidente Nicola Franco, che per la seconda volta ha fatto da cornice a una manifestazione pensata per valorizzare i talenti e raccontare il Lazio attraverso le sue eccellenze culturali e creative.

Protagonista della sfilata è stato l’incontro tra moda e formazione, con le creazioni degli allievi di Maiani Accademia Moda e ITS Sistema Moda, a testimonianza del valore dei percorsi di alta specializzazione professionale nel settore creativo.

Sul palco sono intervenuti anche Maria Maiani e Emilio Pietro, studente dell’ITS Sistema Moda, che ha raccontato la propria esperienza formativa con parole cariche di entusiasmo e speranza:

Grazie all’ITS oggi sento che il mio sogno di diventare stilista è davvero alla mia portata.

Accanto alla moda, spazio anche alle performance artistiche degli ex allievi dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, come il cantautore Alessio Ali e l’attrice Camilla Puja, oltre alla proiezione di cortometraggi e mediometraggi realizzati dalle scuole e dagli ITS del Lazio.

A rendere ancora più speciale la serata è stata la presenza di due madrine d’eccezione, Martina Sambucini, Miss Italia 2020, e Arianna David, Miss Italia 1993, entrambe incoronate Miss Roma prima di conquistare il titolo nazionale, che hanno presieduto la giuria tecnica composta da volti noti dello spettacolo, della moda e delle istituzioni – tra cui Beatrice Mazzoni, Miss Roma uscente – e che, al termine delle votazioni, ha assegnato il titolo di Miss Roma 2025 a Melina Monaca, 21 anni, romana, studentessa con la passione per la cucina, il titolo di Miss Cinema Roma 2025 a Eva Zingaretti, 18 anni, di Montorio Romano, seconda classificata, e quello di Miss Eleganza Roma 2025 a Sara Fidani, 27 anni, cantante e modella romana, terza classificata.

Nel corso della serata è stata assegnata anche la fascia speciale di Miss Legalità 2025, voluta da Miss Italia Lazio per coniugare bellezza e impegno sociale, offrendo una nuova narrazione di quei territori troppo spesso associati a marginalità e stereotipi.

La scelta di Tor Bella Monaca come sede dell’evento assume così un forte valore simbolico, di inclusione e riscatto.

A consegnare il riconoscimento è stato l’On. Alessandro Battilocchio, Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.

La fascia è andata a Ludovica Tofani, 19 anni, studentessa della Borghesiana, che sogna di diventare attrice e modella.

L’Assessore a Formazione, Scuola, Lavoro, Merito e Urbanistica della Regione Lazio Giuseppe Schiboni ha sottolineato:

Iniziative come questa rafforzano il legame tra formazione e lavoro. Cultura e bellezza devono essere un diritto di tutti, soprattutto nei luoghi dove è più urgente costruire nuove possibilità per i giovani.

La serata è stata ripresa dalle telecamere di Lazio TV, canale 13 del digitale terrestre, e andrà in onda martedì 12 agosto alle ore 21:00, portando in TV il racconto di una Roma viva, inclusiva e ricca di talento.