‘Lazio, la bellezza del Talento’ incanta Zagarolo

È di Giorgia Elena Cubilete il sorriso più bello del Lazio. Un palcoscenico di musica, moda, giovani talenti e formazione in piazza Indipendenza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Una piazza gremita e un pubblico caloroso hanno accompagnato sabato 26 luglio la seconda tappa del tour regionale ‘Lazio, la bellezza del Talento’, il progetto promosso dalla Regione Lazio per valorizzare i giovani talenti, promuovere l’alta formazione e raccontare il territorio attraverso la cultura, la moda e lo spettacolo.

La serata, condotta da Margherita Praticò con la regia di Mario Gori e con le musiche scandite da Valentino DJ, ambientata nella suggestiva cornice di piazza Indipendenza, con la scenografia di Palazzo Rospigliosi, è stata realizzata con il patrocinio del Comune di Zagarolo, guidato dal Sindaco Emanuela Panzironi, e ha rappresentato un autentico intreccio tra bellezza, contenuti e opportunità.

Grazie alle opportunità offerte attraverso il Programma Regionale FSE+ 2021/2027, ‘Lazio, la bellezza del Talento’ si realizza in collaborazione con il Concorso Nazionale Miss Italia – Regione Lazio e con il coinvolgimento attivo di alcune tra le più prestigiose scuole di alta formazione del territorio: Maiani Accademia Moda, Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté, ITS Academy Sistema Moda, ITS Academy Lazio Digital e ITS Turismo Academy Roma.

Giuseppe Schiboni, Assessore all’Urbanistica, al Lavoro, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca, e al Merito della Regione Lazio, ha dichiarato:

Progetti come ‘Lazio, la bellezza del Talento’ sono fondamentali per creare un collegamento concreto tra il mondo della formazione e quello delle opportunità lavorative. Questa iniziativa unisce bellezza, cultura e competenze, valorizzando il merito e i percorsi formativi dei nostri giovani. È un modo efficace per renderli protagonisti del cambiamento e dell’innovazione nei territori.

Durante la serata è stato assegnato il titolo di Miss Sorriso Lazio 2025 a Giorgia Elena Cubilete, 22 anni, di Viterbo, ballerina per passione, che accederà di diritto alle Prefinali Nazionali del concorso Miss Italia, portando sul palco nazionale un messaggio di positività, empatia e bellezza autentica.

Numerosi i momenti di rilievo che hanno impreziosito il programma:

• la sfilata delle creazioni originali firmate dagli allievi di Maiani Accademia Moda;

• le performance artistiche di Arianna Aloi, teatro, e Martina Primavera, musica, diplomate di Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini;

• la presentazione dei progetti ITS Lazio, con testimonianze come quella di Davide Serapiglia, studente CLOUD Developer assieme al suo tutor Luca Pryce.

A fare da sfondo simbolico alla tappa anche lo Spazio Attivo LOIC, Lazio Open Innovation Centre, di Lazio Innova, presidio strategico per l’innovazione e l’empowerment giovanile nel cuore di Zagarolo.

‘Lazio, la bellezza del Talento’ si conferma un progetto identitario della Regione Lazio, capace di connettere territori, formazione di qualità e sviluppo professionale, offrendo ai giovani una piattaforma concreta di crescita e visibilità in settori strategici come lo spettacolo, la moda, l’arte, il turismo e l’innovazione culturale.

Prossima tappa il 6 agosto nell’arena del teatro di Tor Bella Monaca a Roma dove ci sarà l’elezione della storica fascia di Miss Roma insieme alla fascia speciale di Miss Legalità.