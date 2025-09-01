‘Lazio, la Bellezza del Talento’ chiude al Circeo

Tra eccellenze, creatività e bellezza

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è conclusa con grande partecipazione la terza edizione di ‘Lazio, la Bellezza del Talento’, la manifestazione promossa dalla Regione Lazio, ideata dall’Assessore Giuseppe Schiboni e curata da Lazio Innova nell’ambito del Programma Regionale FSE+ 2021/2027, che ha saputo ancora una volta coniugare bellezza, talento, innovazione e alta formazione in una vetrina di eccellenze del territorio.

Un percorso che ha coinvolto il Lazio da nord a sud: da Trevignano Romano a Zagarolo, passando per Tor Bella Monaca, fino al gran finale a San Felice Circeo, 28, 29 e 30 agosto, con spettacolo, creatività e istituzioni.

Tra i momenti clou, la finale regionale di Miss Lazio 2025, vinta da Valentina Beraldo, che guiderà la squadra laziale alle prefinali nazionali di Miss Italia.

Sul palco anche la moda, con la sfilata degli studenti dell’ITS Academy Sistema Moda Lazio e con le creazioni originali realizzate dagli allievi della Maiani Accademia Moda, protagonisti di tutte le sei serate della manifestazione.

Grande attenzione è stata dedicata anche al mondo dell’arte e dello spettacolo, con le intense performance di giovani diplomati dell’Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini: Carolina Sisto, Mariachiara Basso, Lorenzo Lepore, Cesare Augusto Giorgini e Giulio

Cannavale hanno portato in scena monologhi, musica e poesia che hanno emozionato il pubblico.

Nel corso della serata finale, l’Assessore regionale Giuseppe Schiboni ha premiato sul palco i rappresentanti delle sei realtà formative d’eccellenza che hanno partecipato al progetto:

• Maiani Accademia Moda;

• ITS Academy Sistema Moda Lazio;

• Scuola d’Arte Cinematografica Gian Maria Volonté;

• Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini;

• ITS Academy Lazio Digital;

• ITS Turismo Academy Roma.

Giuseppe Schiboni, Assessore a Formazione, Scuola, Lavoro, Merito e Urbanistica della Regione Lazio, ha dichiarato:

‘Lazio, la Bellezza del Talento’ è un progetto che unisce radici e innovazione, creatività e formazione, bellezza e talento. Un modello di promozione culturale e professionale che ha dimostrato come la valorizzazione delle eccellenze locali possa diventare una vera leva di crescita sociale e occupazionale. Mi complimento con gli organizzatori per questa straordinaria terza edizione, che ha coinvolto territori, scuole e artisti in un unico grande racconto condiviso.

La serata conclusiva ha visto la partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione: Ofelia Passaponti, Arianna David, Tania Zamparo, Martina Sambucini e Lavinia Abate, cinque Miss Italia che hanno fatto la storia del concorso; la velina di Striscia la Notizia Nausica Marasca, Miss Molise 2024; l’attore Massimiliano Buzzanca e numerosi rappresentanti del mondo della cultura, della moda e dello spettacolo.

A condurre la serata è stata Margherita Praticò, storica voce del concorso per il Lazio, mentre la regia e direzione artistica dell’intero progetto è stata affidata a Mario Gori, che ha curato l’impianto creativo e narrativo di tutte le tappe.