Lazio: infortuni e malattie professionali nei primi 9 mesi del 2023

Riceviamo e pubblichiamo.

I numeri degli incidenti con esito mortale e infortuni hanno un lieve e timido decremento su tutto il territorio nazionale. Sono i dati INAIL fino al 30 settembre scorso resi noti dal Segretario regionale UGL Lazio Armando Valiani e dal responsabile Dipartimento UGL Sicurezza Wladymiro Wisocki e sui quali, i rappresentanti sindacali, chiedono attenzione.

Spiegano Valiani e Wisocki:

Parliamo di 430.829 casi di infortunio che rispetto al 2022 dello stesso periodo si traduce in -19,6% dei quali il -3,7% con esito mortale, ovvero 761.

Questo non deve assolutamente metterci in condizione di abbassare la guardia, perché i dati analizzati nello specifico per regione e per attività offrono informazioni che devono farci riflettere su un orizzonte ben più ampio anche di quello che risulta essere l’andamento nel mondo del lavoro.

A titolo di esempio, negli incidenti seppure abbiamo un decisivo decremento per entrambi i generi, maschile e femminile, si riscontra un aumento preoccupante per gli under 20 del + 12,3%, ovvero 55.802 casi, dovuto all’aumento infortunistico degli studenti.

Così come a livello nazionale devono farci riflettere i dati in aumento delle malattie professionali pari a 53.555 casi.

Dati importanti se si pensa che le prime tre malattie professionali sono il sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, le patologie del sistema nervoso seguite dalle patologie dell’orecchio e solo dopo abbiamo le malattie dei tumori e dell’apparato respiratorio. Questo nel quadro nazionale.