Lazio, incontro Rocca e sindacati sanità privata per futuro settore

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Questa mattina, presso la sala Aniene della sede di via Cristoforo Colombo, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha incontrato le organizzazioni sindacali della sanità privata.

Nel corso del confronto, il Presidente Rocca ha illustrato i principali provvedimenti che la Regione sta mettendo in campo per rafforzare il servizio sanitario regionale, con particolare attenzione anche al ruolo del settore privato accreditato e alla necessità di garantire la qualità dei servizi e la tutela dei lavoratori.

In particolare, è stato ricordato lo sblocco di 56 milioni di euro destinati alle strutture private accreditate: una misura straordinaria servita per assicurare la continuità dei servizi, sostenere le realtà più colpite dal periodo post-Covid, in riferimento all’annualità 2020/2021 e salvaguardare migliaia di posti di lavoro, riconoscendo lo sforzo delle strutture sanitari e dei dipendenti delle stesse in uno dei periodi più difficili del Paese.

Con questo provvedimento la Giunta Rocca ha sanato una grave dimenticanza della Giunta di Zingaretti, Leodori e D’Amato che aveva dimenticato di tutelare i lavoratori della sanità privata in quel delicato momento.

A questa misura si affianca la conferma, a partire dal 1° settembre, dell’aumento delle tariffe territoriali e l’impegno della Regione a farsi carico delle quote comuni per i prossimi tre anni, a sostegno delle strutture e della continuità dei servizi.

Il Presidente Rocca ha dichiarato:

Il privato accreditato rappresenta una parte fondamentale del servizio sanitario regionale e la Regione Lazio sta facendo il possibile per sostenere le strutture e le professionalità che ogni giorno contribuiscono alla cura e all’assistenza dei cittadini.

Nel corso dell’incontro è stato affrontato anche il tema del rinnovo del contratto nazionale di lavoro per il personale della sanità privata.

Le organizzazioni sindacali hanno chiesto al Presidente Rocca di farsi portavoce, in sede di Conferenza Stato – Regioni, affinché in tutte le strutture private accreditate vengano applicati i contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle sigle maggiormente rappresentative del settore, e che vengano introdotte norme volte a garantire rinnovi contrattuali in tempi certi.

Il Presidente Rocca ha garantito il proprio impegno sottolineando la centralità del riconoscimento dei diritti e della valorizzazione del lavoro sanitario.

L’incontro – al quale ha fatto seguito quello con la delegazione dell’UGL – si è svolto in un clima di dialogo costruttivo e ha rappresentato un passo significativo verso una collaborazione sempre più stretta tra istituzioni regionali, sindacati e strutture sanitarie, nell’interesse della salute dei cittadini e della tutela dei lavoratori.