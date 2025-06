‘Lazio in tour gratis 2025’, bus e treni regionali gratuiti per giovani

Le dichiarazioni degli Assessori Ghera e Baldassarre

A partire dal 1° luglio fino al 15 settembre i mezzi di trasporto pubblico locale gestiti da Trenitalia e Cotral saranno gratuiti per tutti i giovani di età compresa tra i 16 ed i 25 anni compiuti, residenti nel Lazio, iscritti alla nuova Carta Giovani ‘Bella X Noi’.

L’iniziativa ‘Lazio in tour gratis 2025’ è stata approvata oggi dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Mobilità e Trasporti, Fabrizio Ghera, e dell’Assessore alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Simona Baldassarre.

Obiettivo di ‘Lazio in tour gratis’, per il quale la Regione Lazio ha stanziato 775 mila euro, è incentivare l’uso del trasporto pubblico regionale per promuovere e valorizzare il territorio offrendo ai giovani l’opportunità di usufruire gratuitamente, durante la stagione estiva, dei servizi di trasporto pubblico locale regionali su strada e su ferrovia in seconda classe, gestiti rispettivamente da Cotral S.p.A. e da Trenitalia S.p.A. nell’ambito dei confini territoriali e di competenza della Regione Lazio, comprese le due tratte delle ex ferrovie concesse, Roma – Lido e Roma – Civita Castellana – Viterbo, ad esclusione dell’accesso al servizio ferroviario Leonardo express, Civitavecchia express ed a tutti i servizi di trasporto combinato per le tratte non gestite da Trenitalia.

L’Assessore Fabrizio Ghera dichiara:

Rendiamo il trasporto pubblico regionale gratuito per i nostri giovani per favorire la conoscenza delle tante bellezze presenti nella Regione Lazio ma anche per promuovere in genere l’utilizzo dei mezzi pubblici sui quali l’amministrazione in questi due anni e mezzo ha investito tanto per renderli sempre più efficienti.

