Autobus Cotral e treni regionali gratis per 30 giorni fino al 15 settembre per le ragazze e i ragazzi dai 16 ai 25 anni. Con la app Lazio Youth Card riparte Lazio in Tour. Lazio ai giovani! Daje!