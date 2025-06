Lazio in tour 2025, Rocca: Investiamo sul futuro della nostra regione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Investiamo sui giovani, ossia sul futuro del Lazio, promuovendo cultura, sostenibilità e accesso: dal 1° luglio al 15 settembre torna ‘Lazio in tour’, l’iniziativa che permette ai ragazzi tra i 16 e i 25 anni, residenti nel Lazio e iscritti alla Carta Giovani ‘Bella X Noi’, di viaggiare gratuitamente su treni e bus regionali gestiti da Trenitalia e Cotral.

Un’azione concreta della Regione per promuovere l’uso del trasporto pubblico, valorizzare il territorio e garantire a migliaia di ragazze e ragazzi la possibilità di scoprire le bellezze del nostro patrimonio in modo sostenibile e accessibile.

Con ‘Lazio in tour’ continuiamo a valorizzare i giovani, la mobilità intelligente e l’identità del nostro territorio.

È un modo concreto per dire che cultura e opportunità devono essere alla portata di tutti, non un privilegio per pochi. Diamo ai giovani la possibilità concreta di muoversi, esplorare, conoscere. Senza costi, senza ostacoli.