Lazio, Ghera: Rinnovato il servizio ChiamaBus nei Monti Reatini

L’Assessore: ‘Garantiamo un servizio molto apprezzato dai cittadini’
Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.
Il servizio Chiamabus nei Monti Reatini, finanziato nell’ambito della Strategia Nazionale Aree Interne, SNAI, verrà rinnovato anche per il 2026.
Lo rende noto l’Assessorato ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio.
Considerata la positiva esperienza maturata con il servizio di trasporto a chiamata, molto apprezzata dai cittadini, e l’esigenza rappresentata dai Comuni interessati di garantirne la prosecuzione, la Regione Lazio, con uno stanziamento di 345 mila euro, ha provveduto a richiedere a Cotral di garantire la continuità del servizio rispetto alla scadenza del finanziamento attualmente prevista per il mese di ottobre 2025.
Lo dichiara l’Assessore ai Trasporti, Fabrizio Ghera.