Lazio, Ghera: Grande adesione dei Comuni al bando su parcheggi urbani

L’Assessore: 224 le domande pervenute

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Grande adesione da parte dei Comuni del Lazio al bando promosso dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla Mobilità, ai Trasporti, alla Tutela del territorio, al Ciclo dei rifiuti al Demanio e al Patrimonio, Fabrizio Ghera, per la realizzazione e la riqualificazione di parcheggi pubblici.

Sono 224 le domande pervenute al bando per il quale la delibera approvata a giugno ha stanziato 8,7 milioni di euro per il triennio 2025/2027 da destinare ai Comuni del Lazio, ad eccezione di Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, Roma Capitale e dei Municipi di Roma.

Le richieste pervenute ammontano a oltre 115 milioni di euro, a dimostrazione che il bando della Regione va incontro alle esigenze rappresentate delle comunità locali.

Fra i criteri per l’assegnazione dei fondi, l’importo massimo del contributo regionale, previsto in 600mila euro; la compartecipazione regionale, 100% per i Comuni sotto i 5.000 abitanti e 90% sopra i 5.000 abitanti.

Gli interventi oggetto di finanziamento dovranno riguardare la realizzazione di nuovi parcheggi, incluse le eventuali infrastrutture ed opere di arredo urbano di pertinenza, ad esempio: viabilità di accesso; illuminazione, panchine, pensiline, infopoint, punti di ricarica per veicoli elettrici, distributori d’acqua, servizi igienici, ecc..; l’ampliamento di parcheggi già esistenti e dichiarati insufficienti; la riqualificazione e il recupero di spazi ed aree di proprietà comunale, già adibite a parcheggio.

L’Assessore Ghera dichiara: